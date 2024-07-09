9 Temmuz 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (9 Temmuz) ne kadar oldu? 9 Temmuz 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 9 Temmuz salı altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.507,76
Satış: 2.510,93
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,012.41
Satış: 4,105.38
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Yarım altın fiyatı
Alış: 7,999.74
Satış: 8,210.75
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 16,635.00
Satış: 16,886.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 40,124.08
Satış: 41,053.75
Ata altın fiyatı
Alış: 16,551.18
Satış: 16,973.91
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 16,049.63
Satış: 16,371.28
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,287.07
Satış: 2,289.97
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