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  4. 9 Temmuz 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

9 Temmuz 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (9 Temmuz) ne kadar oldu? 9 Temmuz 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 9 Temmuz salı altın fiyatları…

9 Temmuz 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.507,76

Satış: 2.510,93

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,012.41

Satış: 4,105.38

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9 Temmuz 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 7,999.74

Satış: 8,210.75

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 16,635.00

Satış: 16,886.00

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9 Temmuz 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 40,124.08

Satış: 41,053.75

Ata altın fiyatı

Alış: 16,551.18

Satış: 16,973.91

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9 Temmuz 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16,049.63

Satış: 16,371.28

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,287.07

Satış: 2,289.97

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