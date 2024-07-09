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9 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak ÖTV zammı ile tabelalar değişmişti. İşte 9 Temmuz Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

9 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... - Sayfa 1

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 

9 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

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9 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... - Sayfa 2

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.47 TL

Motorin litre fiyatı: 44.49 TL

LPG litre fiyatı: 22,51 TL

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9 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... - Sayfa 3

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.61 TL

Motorin litre fiyatı: 44.59 TL

LPG litre fiyatı: 22.98 TL

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9 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... - Sayfa 4

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.60 TL

Motorin litre fiyatı: 45.57 TL

LPG litre fiyatı: 22,95 TL

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