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  4. 90 hisse için 346 hedef fiyat açıklandı! Aselsan, THY, Tüpraş, Hektaş, Pegasus, Bim, Migros, Astor..

90 hisse için 346 hedef fiyat açıklandı! Aselsan, THY, Tüpraş, Hektaş, Pegasus, Bim, Migros, Astor..

2025'in ilk çeyrek bilançolarının ardından aracı kurumlar, 90 hisse için toplam 346 hedef fiyat açıklayarak beklentilerini güncelledi.

90 hisse için 346 hedef fiyat açıklandı! Aselsan, THY, Tüpraş, Hektaş, Pegasus, Bim, Migros, Astor.. - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da bilanço dönemi sona yaklaşırken, aracı kurumlar 2025’in ilk çeyrek sonuçları doğrultusunda takip ettikleri ya da model portföylerinde yer verdikleri hisseler için hedef fiyatlarını güncelledi..

İşte kurumların güncellediği tahminler...

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90 hisse için 346 hedef fiyat açıklandı! Aselsan, THY, Tüpraş, Hektaş, Pegasus, Bim, Migros, Astor.. - Sayfa 2

BİM MAĞAZACILIK

Kurum Hedef Fiyat (TL) Tavsiye Değişim Durumu
Deniz Yatırım 755,5 al Değiştirmedi
KuveytTürk Yatırım 722 al Değiştirmedi
İntegral Yatırım 820 Değiştirmedi
Halk Yatırım 774,8 al Değiştirmedi
Garanti BBVA Yatırım 815 endeks üstü getiri Değiştirmedi
Gedik Yatırım 645 endekse paralel getiri Değiştirmedi
Vakıf Yatırım 771 al Değiştirmedi
Yapı Kredi Yatırım 844 al Değiştirmedi
Ak Yatırım 818 → 710 endeks üstü getiri Düşürdü
TERA Yatırım 803,7 → 789,5 endeks üstü getiri Düşürdü
ICBC Yatırım 700 → 725 al Yükseltti
Şeker Yatırım 722 al Değiştirmedi
Yapı Kredi Yatırım 844 al Değiştirmedi
Trive Yatırım 809 → 723 endeks üstü getiri Düşürdü

BIMAS hisse hedef fiyat ortalaması (14 kurum): 761,49 TL
14 Mayıs 2025 hisse fiyatı: 496.50
Prim potansiyeli: Yüzde 53

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90 hisse için 346 hedef fiyat açıklandı! Aselsan, THY, Tüpraş, Hektaş, Pegasus, Bim, Migros, Astor.. - Sayfa 3

TURKCELL

Kurum Hedef Fiyat (TL) Tavsiye Değişim Durumu
Deniz Yatırım 204,4 → 206 al Yükseltti
Halk Yatırım 161,48 al Değiştirmedi
Garanti BBVA Yatırım 140 endeks üstü getiri Değiştirmedi
İntegral Yatırım 176 Değiştirmedi
İnfo Yatırım 176 al Değiştirmedi
Ak Yatırım 149 → 140 nötr → endeks üstü getiri Fiyat: Düşürdü, Tavsiye: Yükseltti
Yapı Kredi Yatırım 160 al Değiştirmedi
Gedik Yatırım 139,78 endeks üstü getiri Değiştirmedi
GCM Yatırım 153,9 al Değiştirmedi
Vakıf Yatırım 151 al Değiştirmedi
ICBC Yatırım 150 al Değiştirmedi
Şeker Yatırım 136,60 al Değiştirmedi
Ziraat Yatırım 158,5 al Değiştirmedi
ÜNLÜ & Co 142 → 152 al Yükseltti

TCELL hisse hedef fiyat ortalaması (14 kurum): 157,24 TL
14 Mayıs 2025 hisse fiyatı: 97.05
Prim potansiyeli: Yüzde 62

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90 hisse için 346 hedef fiyat açıklandı! Aselsan, THY, Tüpraş, Hektaş, Pegasus, Bim, Migros, Astor.. - Sayfa 4

TOFAŞ

Kurum Hedef Fiyat (TL) Tavsiye Değişim Durumu
Şeker Yatırım 299,4 → 284,7 al Düşürdü
TERA Yatırım 274,9 endeks üstü getiri Değiştirmedi
Trive Yatırım 272 endeks üstü getiri Değiştirmedi
Garanti BBVA Yatırım 255 → 286,9 endeks üstü getiri Yükseltti
İş Yatırım 470 al Değiştirmedi
Ak Yatırım 315 endeks üstü getiri Değiştirmedi
İntegral Yatırım 307 Değiştirmedi
Deniz Yatırım 220 tut Değiştirmedi
Yapı Kredi Yatırım 295 tut Değiştirmedi
HSBC 220 → 300 tut → al Yükseltti
Ziraat Yatırım 385 al Değiştirmedi
Alnus Yatırım 298 → 275 al Düşürdü

TOASO hisse hedef fiyat ortalaması (13 kurum): 326,93 TL
14 Mayıs 2025 hisse fiyatı: 217.50
Prim potansiyeli: Yüzde 50

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