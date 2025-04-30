91 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? Bim, Aselsan, Eczacıbaşı
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin temettü kararları art arda açıklanırken, haftanın ilk üç gününde toplam 91 şirket temettü kararlarını duyurdu.
Borsa İstanbul’da yatırımcıları yakından ilgilendiren temettü kararları peş peşe açıklandı. 28 Nisan 2025 tarihinde 23, 29 Nisan’da 40 ve 30 Nisan’da ise 28 şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak temettü dağıtım kararlarını duyurdu.
İşte 91 şirketin temettü kararı...
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ARSAN)
Şirket, 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtmayacak.
BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BMSTL)
Şirket, 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtmayacak.