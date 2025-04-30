  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 91 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? Bim, Aselsan, Eczacıbaşı

91 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? Bim, Aselsan, Eczacıbaşı

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin temettü kararları art arda açıklanırken, haftanın ilk üç gününde toplam 91 şirket temettü kararlarını duyurdu.

91 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? Bim, Aselsan, Eczacıbaşı - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da yatırımcıları yakından ilgilendiren temettü kararları peş peşe açıklandı. 28 Nisan 2025 tarihinde 23, 29 Nisan’da 40 ve 30 Nisan’da ise 28 şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak temettü dağıtım kararlarını duyurdu.

İşte 91 şirketin temettü kararı... 

1 | 92
91 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? Bim, Aselsan, Eczacıbaşı - Sayfa 2

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ARSAN)
Şirket, 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtmayacak.

2 | 92
91 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? Bim, Aselsan, Eczacıbaşı - Sayfa 3

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BMSTL)
Şirket, 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtmayacak.

3 | 92
91 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? Bim, Aselsan, Eczacıbaşı - Sayfa 4

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. (ECZYT)
Şirket, pay başına brüt 6,6666666 TL, net 5,6666666 TL temettü dağıtacak.
Ödeme tarihi: 14 Mayıs

4 | 92