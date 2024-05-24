A tipi yatırım fonu nedir? Özellikleri nelerdir?

A tipi fon türleri

A tipi hisse fon

A tipi hisse fon, risk oranı en fazla olan yatırım formudur. Bu türdeki fonların yaklaşık %51’inde hisse senetleri yer alır. Riskin bu denli fazla olması, kâr marjını da aynı ölçüde yükseltir. Bu fon türünde yüksek kazançlar elde etmek mümkündür.