A101, 10 TL ve üzeri alışverişlerde dev indirim fırsatı (SON TARİH YARIN)
A101’de 10 TL ve üzeri alışverişlerde kahve, bal, toz deterjan, bulaşık makinesi kapsülü ve birçok üründe büyük indirim… Bu fırsatı kaçırmayın. İşte, ürünler ve fiyatlar…
NESCAFE 3’Ü 1 ARADA SÜTLÜ KÖPÜKLÜ & 2’Sİ 1 ARADA 20’Lİ
Raf fiyatı: 139 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde: 75 TL
1 | 9
BALPARMAK ÇİÇEK BALI YAYLA & OVA 600 GR
Raf fiyatı: 379 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde: 199 TL
2 | 9
INDO MIE JUMBO KÖRİLİ / TAVUKLU 5 X 120 GR
Raf fiyatı: 69,50 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde: 35 TL
3 | 9