A101 Haftanın Yıldızları haftasonu indirimleri (A101 CUMARTESİ-PAZAR İNDİRİMLERİ)

A101'de 28-29 Ekim tarihlerinde geçerli haftasonu indirimleri... İşte, haftasonu gıda ve temizlik ürünlerinde geçerli olacak indirimli ürünler...
LİPTON YELLOW LABEL SİYAH ÇAY 1 KG
Fiyat: 199 TL
1 | 21
SÜTAŞ TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 700 GR
Fiyat: 115 TL
2 | 21
ANAVARZA ÇİÇEK BALI 450 GR
Fiyat: 129 TL
3 | 21
ÇOKÇA DOMATES SALÇASI 830 GR
Fiyat: 34 TL
4 | 21
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