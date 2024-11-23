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ABD seçimleri sanat piyasasına yaradı! Koleksiyonerlerin servetleri arttı

2024 yılının sonuna yaklaşılırken sanat piyasası da hareketlendi. Kasım ayında yapılan müzayedeler tüm dünyada gündeme oturdu. Tüm yıl boyunca yavaş bir dönem geçiren sanat piyasası, ABD seçimleri hatta Avrupa’daki seçimlerin ardından önümüzdeki 4 yılın ekonomik iklimi hakkında fikir vermesiyle toparlanmaya başladı.

ABD seçimleri sanat piyasasına yaradı! Koleksiyonerlerin servetleri arttı - Sayfa 1

Sanat piyasası ABD seçimlerinin ardından hareketlendi. Trump’ın yeniden başkan seçilmesiyle birlikte zenginlerin servetleri de arttı.

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ABD seçimleri sanat piyasasına yaradı! Koleksiyonerlerin servetleri arttı - Sayfa 2

Eserler tahmini fiyatların üzerinde satıldı

Durgun pazar endişelerine rağmen, kasım ayındaki sanat piyasası nispeten güçlü bir başlangıç ​​yaptı. Birçok önemli parça tahmini değerlerinin üzerinde satışlar gördü.

 

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ABD seçimleri sanat piyasasına yaradı! Koleksiyonerlerin servetleri arttı - Sayfa 3

Kasım ayında gözler ünlü eserlere çevrildi

Özellikle çağdaş sanatçı Maurizio Cattelan'ın "Komedyen" adlı eserinin satışı ve Claude Monet'nin "Nymphéas" adlı eserinin rekor fiyata satışı dikkatleri çekti. Bu eserlerin yanında Pablo Picasso, Henri Matisse ve Wassily Kandinsky'nin eserleri gibi birçok önemli parça tahmini değerlerinin üzerinde satıldı.

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ABD seçimleri sanat piyasasına yaradı! Koleksiyonerlerin servetleri arttı - Sayfa 4

Siyasi belirsizlik ve ekonomilerdeki durgunluk satışları yavaşlatmıştı

Amerikan siyasi oynaklığı ve Çin ekonomisindeki düşüşün ikili baskısı, son yıllarda sanat satışlarını yavaşlatmıştı. 2022'de, Mayıs ayının öncü müzayedelerinde satılan en iyi 10 sanat eserinin toplam değeri 760 milyon dolardı. Bloomberg'e göre 2023’te bu değer 403 milyon dolarda kaldı.

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