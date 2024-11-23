ABD seçimleri sanat piyasasına yaradı! Koleksiyonerlerin servetleri arttı
2024 yılının sonuna yaklaşılırken sanat piyasası da hareketlendi. Kasım ayında yapılan müzayedeler tüm dünyada gündeme oturdu. Tüm yıl boyunca yavaş bir dönem geçiren sanat piyasası, ABD seçimleri hatta Avrupa’daki seçimlerin ardından önümüzdeki 4 yılın ekonomik iklimi hakkında fikir vermesiyle toparlanmaya başladı.
Sanat piyasası ABD seçimlerinin ardından hareketlendi. Trump’ın yeniden başkan seçilmesiyle birlikte zenginlerin servetleri de arttı.
Eserler tahmini fiyatların üzerinde satıldı
Durgun pazar endişelerine rağmen, kasım ayındaki sanat piyasası nispeten güçlü bir başlangıç yaptı. Birçok önemli parça tahmini değerlerinin üzerinde satışlar gördü.
Kasım ayında gözler ünlü eserlere çevrildi
Özellikle çağdaş sanatçı Maurizio Cattelan'ın "Komedyen" adlı eserinin satışı ve Claude Monet'nin "Nymphéas" adlı eserinin rekor fiyata satışı dikkatleri çekti. Bu eserlerin yanında Pablo Picasso, Henri Matisse ve Wassily Kandinsky'nin eserleri gibi birçok önemli parça tahmini değerlerinin üzerinde satıldı.
Siyasi belirsizlik ve ekonomilerdeki durgunluk satışları yavaşlatmıştı
Amerikan siyasi oynaklığı ve Çin ekonomisindeki düşüşün ikili baskısı, son yıllarda sanat satışlarını yavaşlatmıştı. 2022'de, Mayıs ayının öncü müzayedelerinde satılan en iyi 10 sanat eserinin toplam değeri 760 milyon dolardı. Bloomberg'e göre 2023’te bu değer 403 milyon dolarda kaldı.