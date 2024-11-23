ABD seçimleri sanat piyasasına yaradı! Koleksiyonerlerin servetleri arttı

Siyasi belirsizlik ve ekonomilerdeki durgunluk satışları yavaşlatmıştı

Amerikan siyasi oynaklığı ve Çin ekonomisindeki düşüşün ikili baskısı, son yıllarda sanat satışlarını yavaşlatmıştı. 2022'de, Mayıs ayının öncü müzayedelerinde satılan en iyi 10 sanat eserinin toplam değeri 760 milyon dolardı. Bloomberg'e göre 2023’te bu değer 403 milyon dolarda kaldı.