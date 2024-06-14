ABD’li devden 4 Türk bankası için önemli değerlendirme

Türk bankalarının da değerlendirildiği raporda, 2025’te daha düşük enflasyon, iyileşen marjlar ve öz sermaye karlılıkları ve düşük öz sermaye maliyeti ile bankalar için pozitif görüş belirtildi. Morgan Stanley, Türk bankaları için hedef fiyatlarını şöyle açıkladı: