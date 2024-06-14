ABD’li devden 4 Türk bankası için önemli değerlendirme
ABD merkezli büyük yatırım bankası Morgan Stanley, 2025 ilk çeyreğe kadar faizlerin değişmeyeceğini tahmin ederken; 2025 ortasında dolar/TL’nin 39’a yükseleceğini belirtti ve 4 Türk bankası için hedef fiyatlarını açıkladı.
Morgan Stanley, Türkiye'deki varlık sınıflarına ilişkin düşüncelerini bir araya getiren, yapılan son ziyaretin ardından makro senaryoları ortaya koyan bir rapor yayınladı.
Morgan Stanley, "Daha sıkı bir para-maliye politikası karışımına bağlılık, önemli ölçüde dezenflasyona ilişkin baz senaryomuzun temelini oluşturuyor. İyileşen makro tabloda kaldıraçlı bir oyun olarak Türk bankalarına giriş yapıyoruz" dedi.
Raporda, Türk lirası hakkında iyimser görüşün korunduğu belirtilirken, 2025 ortasında dolar/TL’nin 39’a yükseleceği tahmin edildi.
Banka, “Yetkililerin enflasyonu düşürme konusundaki güçlü kararlılığı, 2025 ilk çeyreğe kadar faizlerin değişmeyeceği, 2025 yılı büyüme verilerinin daha düşük olacağı ve enflasyonun (yıllık yüzde 25,2) daha düşük gerçekleşeceği beklentimizi desteklemektedir” olarak ifade edildi.
Kurum, Türkiye 5 yıllık CDS’te 217 baz puan hedefiyle satış tavsiye etti.
Türk bankalarının da değerlendirildiği raporda, 2025’te daha düşük enflasyon, iyileşen marjlar ve öz sermaye karlılıkları ve düşük öz sermaye maliyeti ile bankalar için pozitif görüş belirtildi. Morgan Stanley, Türk bankaları için hedef fiyatlarını şöyle açıkladı: