ABD’nin ekonomik nabzı: Dow Jones Endeksi

Dow Jones Endeksi

Dow Jones, fiyat ağırlıklı bir endeks olma özelliğini taşır. Bu, endeksin hesaplanmasında, bileşen şirketlerin hisse senedi fiyatlarının doğrudan etkili olduğu anlamına gelir. Yani, hisse fiyatı daha yüksek olan bir şirketin endeks üzerindeki etkisi, hisse fiyatı daha düşük olan bir şirkete göre daha fazladır. Bu metodoloji, piyasa değeri ağırlıklı endekslerden farklı bir bakış açısı sunar ve Dow Jones'un kendine özgü karakterini oluşturur. Endekste yer alan 30 şirket, Amerikan ekonomisinin en büyük ve en etkili kuruluşlarını temsil etmek üzere, piyasa değeri, sektör temsiliyeti, istikrarlı büyüme potansiyeli ve finansal sağlamlık gibi katı kriterlere göre periyodik olarak gözden geçirilir. Bu titiz seçim süreci, Dow Jones'un Amerikan ekonomisinin mevcut dinamiklerini ve dönüşümlerini mümkün olduğunca doğru ve güncel bir şekilde yansıtmasını sağlar.