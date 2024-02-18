İşte abone alımına başlayan Netgsm'in paket fiyatları...
Netgsm, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin dördüncü mobil operatörü olarak hizmet vermeye başladığını duyurdu. Netgsm kullanıcılarının, 0510 başlangıçlı numaralara sahip olacağı aktarıldı. Söz konusu gelişme sonrası yeni GSM operatörünün paket fiyatları ise merak konusu oldu. İşte Netgsm paket fiyatları...
1 GB İnternet 100 DK + 50 SMS
29 TL
1 GB İnternet 250 DK + 100 SMS
39 TL
1 GB İnternet 500 DK + 100 SMS
49 TL
1 | 6
2 GB İnternet 250 DK + 50 SMS
49 TL
2 GB İnternet 500 DK + 50 SMS
59 TL
4 GB İnternet 250 DK + 50 SMS
59 TL
2 | 6
1 GB İnternet 500 DK + 500 SMS
59 TL
4 GB İnternet 500 DK + 100 SMS
69 TL
6 GB İnternet 500 DK + 50 SMS
79 TL
3 | 6
4 GB İnternet 750 DK + 100 SMS
89 TL
10 GB İnternet 500 DK + 50 SMS
99 TL
6 GB İnternet 1000 DK + 100 SMS
99 TL
4 | 6