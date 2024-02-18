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  4. İşte abone alımına başlayan Netgsm'in paket fiyatları...

İşte abone alımına başlayan Netgsm'in paket fiyatları...

Netgsm, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin dördüncü mobil operatörü olarak hizmet vermeye başladığını duyurdu. Netgsm kullanıcılarının, 0510 başlangıçlı numaralara sahip olacağı aktarıldı. Söz konusu gelişme sonrası yeni GSM operatörünün paket fiyatları ise merak konusu oldu. İşte Netgsm paket fiyatları...

İşte abone alımına başlayan Netgsm'in paket fiyatları... - Sayfa 1

1 GB İnternet 100 DK + 50 SMS

29 TL

      1 GB İnternet  250 DK + 100 SMS       

39 TL

      1 GB İnternet 500 DK + 100 SMS       

49 TL

1 | 6
İşte abone alımına başlayan Netgsm'in paket fiyatları... - Sayfa 2

2 GB İnternet 250 DK + 50 SMS

49 TL

2 GB İnternet 500 DK + 50 SMS

59 TL

4 GB İnternet 250 DK + 50 SMS

59 TL

2 | 6
İşte abone alımına başlayan Netgsm'in paket fiyatları... - Sayfa 3

1 GB İnternet 500 DK + 500 SMS  

59 TL

4 GB İnternet 500 DK + 100 SMS 

 69 TL

6 GB İnternet 500 DK + 50 SMS

79 TL

3 | 6
İşte abone alımına başlayan Netgsm'in paket fiyatları... - Sayfa 4

4 GB İnternet 750 DK + 100 SMS

89 TL

10 GB İnternet 500 DK + 50 SMS

99 TL

6 GB İnternet 1000 DK + 100 SMS

99 TL

4 | 6