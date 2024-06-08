Acemi kasaplar için çelik eldiven çözümü
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala acemi kasap yaralanmalarına karşı üretilen çelik eldivenler raflarda yerini aldı. Bıçak darbesi geldiğinde elleri kesilmekten koruyan çelik eldivenin fiyatı 4 bin ile 6 bin lira arasında değişiyor.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Bursa bıçaklarına talep artarken, kesilmelere karşı çelik eldivenler de raflarda yerini aldı.
Kurban Bayramlarında Türkiye'nin dört bir yanındaki hastanelerin acil servisleri acemi kasaplarla dolup taşarken, Bursa'da satışa sunulan çelik eldiven yaralanmaların önüne geçecek.
Kurbanı keserken yanlışlıkla ellerini kesen vatandaşlar için satışa sunulan çelik eldiven büyük ilgi görüyor. Çelik yapısıyla rahat kullanılan, bıçak darbesi geldiğinde elleri kesilmekten koruyan çelik eldiven 4 bin ile 6 bin lira arasında alıcı buluyor.