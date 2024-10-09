Açığa satış işlemi (Short selling) nedir?

Örneğin; bir yatırımcı X firmasına ait hisse senedinin emir anında 500 TL olan fiyatının Y sürede 490 TL’ye düşeceği beklentisinde ise elinde o hisse senedi olmadan da açığa satış işlemi sayesinde o hisse senedini 500 TL fiyattan satabilir. Y süresi sonunda vade dolduğunda daha önce sattığı bu hisse senetlerini yerine koymak durumundadır. Eğer yatırımcının öngörüsü gerçekleşir ve gerçekten hisse senedi fiyatı Y süresi sonunda 490 TL’ye düşerse, yatırımcı 500 TL’den bu hisse senedini almış olur. Böylece 10 TL kazanç elde eder.