Açığa satış işlemi (Short selling) nedir?
Açığa satış; sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını veya satışına dair emrin verilmesidir. Peki, açığa satış yapmanın şartları ve avantajları nelerdir? İşte, açığa satış işlemine dair detaylar…
Açığa satış işlemi (Short selling) nedir?
Açığa satış işlemi (Short selling), yatırımcının portföyünde bulunmayan bir varlığın satıp, vade sonunda satışını gerçekleştirdikleri hisseleri satın alan kişiye teslim etmeleridir.
Örneğin; bir yatırımcı X firmasına ait hisse senedinin emir anında 500 TL olan fiyatının Y sürede 490 TL’ye düşeceği beklentisinde ise elinde o hisse senedi olmadan da açığa satış işlemi sayesinde o hisse senedini 500 TL fiyattan satabilir. Y süresi sonunda vade dolduğunda daha önce sattığı bu hisse senetlerini yerine koymak durumundadır. Eğer yatırımcının öngörüsü gerçekleşir ve gerçekten hisse senedi fiyatı Y süresi sonunda 490 TL’ye düşerse, yatırımcı 500 TL’den bu hisse senedini almış olur. Böylece 10 TL kazanç elde eder.
Açığa satış yapmanın şartları nelerdir?
Açığa satış yapmak isteyen yatırımcı Kredi Sözleşmesi imzalamak zorundadır.
Açığa satış izni aracı kurum tarafından değerlendirme sonrası verilir.
Açığa Satış işlemi yapmak için aracı kurumdan aracı kuruma değişen Portföy büyüklüğü limiti vardır.
Açığa satış limiti aracı kurumun uygun bulduğu paylarda ve yatırımcı portföyünün teminatlandırılmasına göre belirlenir.
Açığa satış işlemleri pay bazında, gerçekleşen tüm fiyat seviyelerinde miktar ve sözleşme adedi belirtilerek her gün günlük bültenler ile ilan edilir.
Açığa satış işlemlerinin ilanı yatırımcının işlem stratejilerini belirlemesinde faydalı referans veri üretir.