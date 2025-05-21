Adana'da turfanda karpuz hasadı başladı! Fiyat çiftçinin yüzünü güldürdü

1 milyon 100 bin tona yakın rekolte bekleniyor

Dünya karpuz üretiminde Çin'den sonra 4,5 milyon ton ile 2'nci sırada olan Türkiye'nin, karpuz ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan Adana'da turfanda karpuz hasadı, deniz kıyısındaki Karataş ilçesi Kapı Mahallesi'nde başladı. Bu sene 150 bin dönüm alanda ekilen karpuzdan dönüme 5-6 ton verim alınırken ovadaki hasatta 8-10 ton rekolte, kent genelinde ise 1 milyon 100 bin tona yakın rekolte beklendiği ifade edildi.