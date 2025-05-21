Adana'da turfanda karpuz hasadı başladı! Fiyat çiftçinin yüzünü güldürdü
Adana’nın coğrafi tescilli karpuzu hasat sezonuna hızlı başladı. Tarlada kilosu 20-24 liradan satılan karpuz, hem iç piyasada hem de ihracatta çiftçiye ‘can suyu’ olacak. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Bu yıl verim ve fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürüyor” dedi.
Dünya karpuz üretiminde ikinci, Türkiye’nin de karpuz ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayan Adana’da turfanda karpuz hasadı başladı. Tarlada kilosu 20-24 liradan satılan karpuzun kilosu bu yıl tezgahlarda cep yakacak. Karpuz ekiminin geçen yıla oranla yüzde 20 fazla olduğu Adana’da verim ve fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürüyor.
1 milyon 100 bin tona yakın rekolte bekleniyor
Dünya karpuz üretiminde Çin'den sonra 4,5 milyon ton ile 2'nci sırada olan Türkiye'nin, karpuz ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan Adana'da turfanda karpuz hasadı, deniz kıyısındaki Karataş ilçesi Kapı Mahallesi'nde başladı. Bu sene 150 bin dönüm alanda ekilen karpuzdan dönüme 5-6 ton verim alınırken ovadaki hasatta 8-10 ton rekolte, kent genelinde ise 1 milyon 100 bin tona yakın rekolte beklendiği ifade edildi.
Tarlada karpuzun kilosu 20-24 liradan başlıyor
Tarlada kilosu 20-24 liradan satılan karpuzun, iç piyasanın yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ve Balkan ülkesine de ihraç edildiği kaydedildi.
"Fiyatlar ve verim çiftçiyi sevindiriyor"
Hasatla ilgili konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Geçtiğimiz sene hasat 10 gün erken başlamıştı ancak bu sene havaların soğuk geçmesi nedeniyle gecikmeli olarak başladı. Şu anda 1 dönüme 5-6 ton verim almaktayız. Karpuzun bu yıl kilogram fiyatı 20-24 lira arasında ve bu fiyat çiftçiyi sevindiriyor" dedi.