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  4. Adana'da turfanda karpuz hasadı başladı! Fiyat çiftçinin yüzünü güldürdü

Adana'da turfanda karpuz hasadı başladı! Fiyat çiftçinin yüzünü güldürdü

Adana’nın coğrafi tescilli karpuzu hasat sezonuna hızlı başladı. Tarlada kilosu 20-24 liradan satılan karpuz, hem iç piyasada hem de ihracatta çiftçiye ‘can suyu’ olacak. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Bu yıl verim ve fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürüyor” dedi.

Adana'da turfanda karpuz hasadı başladı! Fiyat çiftçinin yüzünü güldürdü - Sayfa 1

Dünya karpuz üretiminde ikinci, Türkiye’nin de karpuz ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayan Adana’da turfanda karpuz hasadı başladı. Tarlada kilosu 20-24 liradan satılan karpuzun kilosu bu yıl tezgahlarda cep yakacak. Karpuz ekiminin geçen yıla oranla yüzde 20 fazla olduğu Adana’da verim ve fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürüyor.

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Adana'da turfanda karpuz hasadı başladı! Fiyat çiftçinin yüzünü güldürdü - Sayfa 2

1 milyon 100 bin tona yakın rekolte bekleniyor

Dünya karpuz üretiminde Çin'den sonra 4,5 milyon ton ile 2'nci sırada olan Türkiye'nin, karpuz ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan Adana'da turfanda karpuz hasadı, deniz kıyısındaki Karataş ilçesi Kapı Mahallesi'nde başladı. Bu sene 150 bin dönüm alanda ekilen karpuzdan dönüme 5-6 ton verim alınırken ovadaki hasatta 8-10 ton rekolte, kent genelinde ise 1 milyon 100 bin tona yakın rekolte beklendiği ifade edildi.

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Adana'da turfanda karpuz hasadı başladı! Fiyat çiftçinin yüzünü güldürdü - Sayfa 3

Tarlada karpuzun kilosu 20-24 liradan başlıyor

Tarlada kilosu 20-24 liradan satılan karpuzun, iç piyasanın yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ve Balkan ülkesine de ihraç edildiği kaydedildi.

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Adana'da turfanda karpuz hasadı başladı! Fiyat çiftçinin yüzünü güldürdü - Sayfa 4

"Fiyatlar ve verim çiftçiyi sevindiriyor" 

Hasatla ilgili konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Geçtiğimiz sene hasat 10 gün erken başlamıştı ancak bu sene havaların soğuk geçmesi nedeniyle gecikmeli olarak başladı. Şu anda 1 dönüme 5-6 ton verim almaktayız. Karpuzun bu yıl kilogram fiyatı 20-24 lira arasında ve bu fiyat çiftçiyi sevindiriyor" dedi.  

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