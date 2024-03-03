Adınıza miras kalmış olabilir... Miras sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, yayınlanan bir YouTube videosunda mirasçısı olunan taşınmazların öğrenilebilmesi için yapılması gerekenleri sıraladı. Müdürlük tarafından yayınlanan bilgilendirme videosunda, bir kişiye taşınmaz miras kalıp kalmadığının öğrenilebilmesi için gerçekleştirilmesi gerekli işlemler adım adım anlatıldı. İşte mirasçısı olduğunuz taşınmazları öğrenmek için yapmanız gerekenler...
Öncelikle internet tarayıcınıza webtapu.tkgm.gov.tr yazarak açılan sayfadan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaranız ile “Bireysel Giriş” yapmalısınız.
Ayrıca e-Devlet sayfasındaki arama bölümüne “Web Tapu” yazarak “Web Tapu” sayfasına gidebilirsiniz. İsterseniz “Kurumlar” bölümünü seçerek “T” harfine tıklayıp, ardından sıralanan kurumlar arasından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü seçebilirsiniz.
Daha sonra da çıkan sayfadan “Kimlik Doğrulama Hizmetleri” başlığı altındaki “Web Tapu İşlemleri”ne tıklayıp uygulamaya gidebilirsiniz.
WebTapu sayfasına ulaşıldıktan sonra, açılan sayfada, sayfanın sol üst köşesinde yer alan “Taşınmaz İşlemleri” başlığına tıklamalısınız.
Ardından sıralanan seçenekler arasından “Mirasçısı Olduğum Taşınmazlar” bölümünü seçmelisiniz.
Karşınıza çıkan “Miras Kalan Taşınmazları Ara” menüsünde size elinizdeki belge türüne göre farklı sorgulamalar sunulacak. Eğer elinizde mahkeme tarafından verilmiş olan veraset ilamı varsa ekranda görünen “Adalet Bakanlığı Veraset İlamı ile Sorgulama” bölümünü seçmeniz gerekecek.
Eğer elinizde noter tarafından düzenlenmiş veraset ilamı var ise “Noterler Birliği Veraset İlamı ile Sorgula” bölümünü seçmeniz gerekir.