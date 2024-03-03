Adınıza miras kalmış olabilir... Miras sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Ayrıca e-Devlet sayfasındaki arama bölümüne “Web Tapu” yazarak “Web Tapu” sayfasına gidebilirsiniz. İsterseniz “Kurumlar” bölümünü seçerek “T” harfine tıklayıp, ardından sıralanan kurumlar arasından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü seçebilirsiniz.

Daha sonra da çıkan sayfadan “Kimlik Doğrulama Hizmetleri” başlığı altındaki “Web Tapu İşlemleri”ne tıklayıp uygulamaya gidebilirsiniz.

Karşınıza çıkan “Miras Kalan Taşınmazları Ara” menüsünde size elinizdeki belge türüne göre farklı sorgulamalar sunulacak. Eğer elinizde mahkeme tarafından verilmiş olan veraset ilamı varsa ekranda görünen “Adalet Bakanlığı Veraset İlamı ile Sorgulama” bölümünü seçmeniz gerekecek.

Eğer elinizde noter tarafından düzenlenmiş veraset ilamı var ise “Noterler Birliği Veraset İlamı ile Sorgula” bölümünü seçmeniz gerekir.