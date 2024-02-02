Afet Yeniden İmar Fonu'nun ayrıntıları belli oldu
Afet Yeniden İmar Fonu ile ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle, afet bölgesi ilan edilen alanlarda, imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması ve yönetilmesi için oluşturulan fonun işleyişi hakkındaki esaslar tespit edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının Afet Yeniden İmar Fonu'nun Yapısı ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle, fonun yapısı, işleyişi ve idaresiyle yönetim kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar düzenlendi.
Bakanlığa bağlı tüzel kişiliği olan fon, doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda, imar, altı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kurum, kuruluşlara aktarılması faaliyetlerini yürütecek.
Fonun kaynakları, yurt içi ve dışı kaynaklı bağış, yardım, hibe ve krediler, bütçeye bu amaçla konulacak ödenek, her türlü kısıtlamalardan muaf tutularak yurt içi ve dışı sermaye ile para piyasalarından sağlanan finansmandan oluşacak.
Yönetim kurulu tarafından alınacak karar çerçevesinde, bir dış finansman kaynağından fona karşılıksız tahsis yoluyla finansman sağlanması talep edilebilecek.