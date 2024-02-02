Afet Yeniden İmar Fonu'nun ayrıntıları belli oldu

Yönetmelikle, fonun yapısı, işleyişi ve idaresiyle yönetim kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Afet Yeniden İmar Fonu'nun Yapısı ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlığa bağlı tüzel kişiliği olan fon, doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda, imar, altı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kurum, kuruluşlara aktarılması faaliyetlerini yürütecek.