Ağustos ayına Toyota damgası! Böyle kampanya görülmedi; 190.000 TL'ye varan indirim geldi

Resmi internet sitesinde Ağustos ayı kampanyalarını güncelleyen Toyota, şimdiden Corolla Cross Hybrid modeliyle ön plana çıktı. Ağustos ayının sonuna kadar bu modelde 190.000 TL'ye varan indirimler müşterilerin de iştahını kabartıyor. Ancak sadece Corolla Cross Hybrid modelinde değil Toyota'nın birçok farklı modelinde de çeşitli Ağustos ayı kampanyaları mevcut. İşte 2024 Toyota fiyat listesi ve güncel kampanyalar.