Ağustos ayına Toyota damgası! Böyle kampanya görülmedi; 190.000 TL'ye varan indirim geldi
Temmuz ayında yaptığı kampanyalarla adından sıkça söz ettiren Toyota, Ağustos ayına da hızlı bir başlangıç yaptı. Yeni kampanyalarını duyurdu. İşte 2024 Ağustos Toyota fiyat listesi
Otomobil piyasasının dar boğazda olduğu şu günlerde Toyota'dan hiçbir şekilde geri adım gelmiyor. Geçtiğimiz ay Corolla modelinde farklı kampanyalar düzenleyen ve bu neden satışlarında artış yaşayan Toyota, Ağustos ayında da çılgın kampanyalarına devam edecek.
Resmi internet sitesinde Ağustos ayı kampanyalarını güncelleyen Toyota, şimdiden Corolla Cross Hybrid modeliyle ön plana çıktı. Ağustos ayının sonuna kadar bu modelde 190.000 TL'ye varan indirimler müşterilerin de iştahını kabartıyor. Ancak sadece Corolla Cross Hybrid modelinde değil Toyota'nın birçok farklı modelinde de çeşitli Ağustos ayı kampanyaları mevcut. İşte 2024 Toyota fiyat listesi ve güncel kampanyalar.
190.000 TL'YE VARAN İNDİRİM FIRSATI
Toyota.comtr'de aktarılan bilgilere göre, 190.000 TL'ye* varan indirim ve 200.000 TL'ye 12 ay %1,99 faiz avantajıyla
Hibrit teknolojisiyle düşük yakıt tüketimi sağlayan Corolla Cross Hybrid, çıktığınız her yolda yepyeni bir deneyim yaşatacak.
Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan Toyota Safety Sense 3 Akıllı Güvenlik Sistemi ile güvenlik bizden konforuna alışmak sizden.
Ağustos ayına özel avantajları keşfetmek için Toyota Plazaları ziyaret edin.
TOYOTA FİYAT LİSTESİ 2024 GÜNCEL
Toyota, geçtiğimiz ay düzenlediği kampanyalara bu ay yenilerini de ekledi ve "Yenilenen Corolla, Yenilenen Corolla Hybrid, Corolla Cross Hybrid, Yeni Toyota C-HR Hybrid, Corolla Hatchback Hybrid, Yeni Yaris Cross Hybrid, Yeni Yaris Hybrid, Camry, RAV4 Hybrid, Proace City, Proace City Cargo" modelleri için fiyat listelerini güncelledi