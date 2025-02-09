Davalar birbiriyle yarışıyor: Aidatlar kira fiyatlarını aştı, vatandaş soluğu mahkemede aldı
Son zamanlarda sayıları hızla artan lüks rezidans ve sitelerin başı, ödenmeyen aidatlar nedeniyle dertte. Mahkemelerde fahiş kira artışı ve yüksek aidat nedeniyle açılan davalar birbiriyle yarışıyor.
Sayıları hızla artan lüks siteler ve rezidanslarda aylık tutarları 40-45 bin TL'leri bulan yüksek aidatlar oturanları mahkemelik ediyor.
Ağırlığı bu tarz yapılardan gelen ödenmeyen aidatlara ilişkin açılan davaların kira davalarıyla yarışır duruma geldiği ifade ediliyor. Bu nedenle site yönetimlerinin ev sahibi ve kiracılara karşı icra takibi başlattığı, ev sahiplerinin de kiracılara dava açtığı kaydediliyor.
BÜTÇELERİ ZORLUYOR
Son yıllarda özellikle üst segment site ve rezidansların kentlerde yaygınlaşması ile malik ve kiracıların aidat tutarları için önemli bir bütçe ayırmak zorunda kaldığını belirten Arabulucu Avukat Hanife Emine Kara, "Sitelerin sosyal tesis gibi olanaklarının çoğalmasıyla ile aidatlar da artmakta. Özellikle büyük şehirlerde aidat tutarlarının kiralarla yarıştığını görmekteyiz. Pandemi dönemini bir milat kabul edersek yaklaşık 4-5 yıldır aidatların her yıl önemli ölçüde arttığını ve ciddi bir sorun teşkil ettiğini söyleyebiliriz" dedi.
İCRA SAYISINI YÜKSELTTİ
Bu nedenle aidat bedellerine dair uyuşmazlıkları site ve rezidanslarda daha fazla gördüklerini anlatan Kara şunları konuştu:
"Aidat bedellerinin talebi ile hem site yönetimlerinin hem de maliklerin çok sayıda icra takibi dosyası başlattığını görmekteyiz. Zamanında ödenmeyen aidatlar için yönetimler, malik ve/veya kiracılara karşı icra takibi başlatmakta. Aynı zamanda kiracısının ödemediği aidatı ödemek durumunda kalan malikler de kiracılarına karşı icra takipleri başlatmakta. Dolayısıyla kira alacağı talepli dava ve icra dosyaları ile yarışır boyutta aidat talepli dava ve icra dosyası bulunduğunu söyleyebiliriz."