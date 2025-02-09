Davalar birbiriyle yarışıyor: Aidatlar kira fiyatlarını aştı, vatandaş soluğu mahkemede aldı

İCRA SAYISINI YÜKSELTTİ

Bu nedenle aidat bedellerine dair uyuşmazlıkları site ve rezidanslarda daha fazla gördüklerini anlatan Kara şunları konuştu:

"Aidat bedellerinin talebi ile hem site yönetimlerinin hem de maliklerin çok sayıda icra takibi dosyası başlattığını görmekteyiz. Zamanında ödenmeyen aidatlar için yönetimler, malik ve/veya kiracılara karşı icra takibi başlatmakta. Aynı zamanda kiracısının ödemediği aidatı ödemek durumunda kalan malikler de kiracılarına karşı icra takipleri başlatmakta. Dolayısıyla kira alacağı talepli dava ve icra dosyaları ile yarışır boyutta aidat talepli dava ve icra dosyası bulunduğunu söyleyebiliriz."