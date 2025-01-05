AİLE DESTEK ÖDEMESİ uzatıldı mı, son durum nedir

2025 asgari ücret, emekli ve memur zamlarının yanı sıra diğer ek maaşlar ve ücretler de belli oldu. Bununla birlikte Aile Destek Programı’nın ödeme süresi ve son tarihleri, diğer sosyal yardımlarda yapılan artışlarla birlikte hak sahipleri tarafından merak ediliyor.