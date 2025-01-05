AİLE DESTEK ÖDEMESİ uzatıldı mı, son durum nedir
Aile Destek Programı, evde bakım yardımı ve 65 yaş maaşı gibi desteklere yapılan zamlarla yeniden gündemde. Hak sahipleri, özellikle Ocak ayı itibarıyla aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki aile desteği ödemesi uzatıldı mı, son durum nedir?
2025 asgari ücret, emekli ve memur zamlarının yanı sıra diğer ek maaşlar ve ücretler de belli oldu. Bununla birlikte Aile Destek Programı’nın ödeme süresi ve son tarihleri, diğer sosyal yardımlarda yapılan artışlarla birlikte hak sahipleri tarafından merak ediliyor.
Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan aile destek ödemelerinin yeni yılda devam edip etmeyeceği de merak konusu; işte son durum ve gelişmeler…