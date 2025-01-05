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AİLE DESTEK ÖDEMESİ uzatıldı mı, son durum nedir

Aile Destek Programı, evde bakım yardımı ve 65 yaş maaşı gibi desteklere yapılan zamlarla yeniden gündemde. Hak sahipleri, özellikle Ocak ayı itibarıyla aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki aile desteği ödemesi uzatıldı mı, son durum nedir?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ uzatıldı mı, son durum nedir - Sayfa 1

2025 asgari ücret, emekli ve memur zamlarının yanı sıra diğer ek maaşlar ve ücretler de belli oldu. Bununla birlikte Aile Destek Programı’nın ödeme süresi ve son tarihleri, diğer sosyal yardımlarda yapılan artışlarla birlikte hak sahipleri tarafından merak ediliyor.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ uzatıldı mı, son durum nedir - Sayfa 2

Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan aile destek ödemelerinin yeni yılda devam edip etmeyeceği de merak konusu; işte son durum ve gelişmeler…

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ uzatıldı mı, son durum nedir - Sayfa 3

AİLE DESTEK PROGRAMI 2025 ÖDEMELERİNDE SON DURUM

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ uzatıldı mı, son durum nedir - Sayfa 4

Aralık ayında yapılan son ödemelerin ardından, Ocak ayında bu desteklerin sürüp sürmeyeceği sorusu daha sık sorulmaya başlandı. Peki, Aile Destek Yardımı uzatıldı mı? Ocak ayında ödeme yapılacak mı? 2024 yılıyla ilgili tüm gelişmeler ve ayrıntılar şöyle…

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