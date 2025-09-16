AJet yeni kampanyasını duyurdu: İkinci yolcuya yüzde 30 indirim! İşte geçerli tarihler...
AJet’ten yurt içi uçuşlarda ikinci yolcuya yüzde 30, üç ve üzeri yolcuya yüzde 35 indirim yapıyor. Kampanya kapsamında koltuk seçimleri yüzde 50 indirimli alınabilecek.
Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yurt içi seferlerde indirim kampanyası başlattı.
Kampanya ile alınan biletler, belirlenen tarih aralığında salı, çarşamba, perşembe günleri yapılacak seyahatlerde ikinci yolcuya yüzde 30 indirim, üç ve üzeri yolcuya yüzde 35 indirim fırsatı sunuyor.
Haftanın 3 günü indirimli uçma fırsatı
Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet’in indirimli bilet kampanyası, 1 Ekim 2025 – 13 Mart 2026 tarihleri arasında haftanın 3 günü (salı, çarşamba, perşembe) yapılacak tüm yurt içi seyahatlerde geçerli olacak.