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  4. AJet yeni ucuz bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli destinasyonlar...

AJet yeni ucuz bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli destinasyonlar...

AJet, 9 euro ve dolar + vergilerden başlayan fiyattan yurt dışı bileti satmaya başladı.

AJet yeni ucuz bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli destinasyonlar... - Sayfa 1

AJet yeni kampanyasını duyurdu. 9 euro ve dolar + vergilerden başlayan fiyattan yurt dışı biletleri satılmaya başlandı.

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AJet yeni ucuz bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli destinasyonlar... - Sayfa 2

25-26 Temmuz 2024 tarihlerinde alınan biletlerle 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 tarihleri arasında uçuş yapılabilecek.

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AJet yeni ucuz bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli destinasyonlar... - Sayfa 3

Kampanya kapsamında biletler Türkiye çıkışlı tek yön 9 USD + vergiler, gidiş-dönüş 18 USD + vergiler; Türkiye varış tek yön 9 EUR + vergiler, gidiş-dönüş 18 EUR + vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sunuldu.

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AJet yeni ucuz bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli destinasyonlar... - Sayfa 4

Kampanya yurt dışı noktaları Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova ve Sırbistan ülkelerini kapsıyor.

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