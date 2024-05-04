AJET'ten yurt dışı ucuz bilet kampanyası!
AJet ucuz bilet kampanyası bu kez yurt dışı uçuşlarını kapsayacak. Belirli bölgelere yapılacak uçuşlarda yüzde 40 indirimli uçuş gerçekleşecek. Peki, kampanya hangi tarih aralığını kapsıyor ve geçerli olan hatlar nereler? İşte AJET yurt dışı ucuz bilet kampanyası şartları...
AJet'ten yapılan açıklamada yüzde 40 indirimli yurt dışı uçak bileti kampanyasının başladığı duyuruldu. Kampanyadan yararlanabilmek için bazı detaylar bulunuyor. En ve en çok rezervasyon sınırı ile biletleme tarihi gibi bazı detayların yer aldığı kampanya ailelere ve arkadaşlara yönelik olacak. İşte kampanyanın tüm detayları...
AJet yurt dışı ucuz bilet kampanyası şartları
Kampanya kapsamında tüm sınıflarda vergiler ve harçlar hariç ücret üzerinden %40 indirim sunulacaktır.
1 – 4 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak biletler için geçerlidir.
6 Mayıs – 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
Hangi hatlarda geçerli?
Kampanya, Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) çıkışlı yurt dışı varışlı ve yurt dışı çıkışlı Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) varışlı gidiş-dönüş veya tek yön, direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsamaktadır.
Kampanya yurt dışı noktaları Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İtalya, Kosova, Lübnan, Macaristan, İsveç, İsviçre ve Sırbistan ülkelerini kapsamaktadır