AJET'ten yurt dışı ucuz bilet kampanyası!

AJet'ten yapılan açıklamada yüzde 40 indirimli yurt dışı uçak bileti kampanyasının başladığı duyuruldu. Kampanyadan yararlanabilmek için bazı detaylar bulunuyor. En ve en çok rezervasyon sınırı ile biletleme tarihi gibi bazı detayların yer aldığı kampanya ailelere ve arkadaşlara yönelik olacak. İşte kampanyanın tüm detayları...