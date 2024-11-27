AJet'ten 2025 kampanyası: İndirimli uçak bileti satıyor! İşte kampanya şartları ve bilet fiyatları..
AJet, 2025 yılının ilk uçak bileti kampanyasını açıkladı. Buna göre AJet, 9 EUR ve 9 USD + vergilerden başlayan fiyatlarla ucuza bilet satacak. Peki AJet'in ucuz bilet kampanyası için satış dönemi ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? Kampanya hangi ülkeler için geçerli olacak? Ucuz uçak bileti kampanyasının geçerli olduğu tarihler ne? İşte detaylar...
Türk Hava Yolları'nın yüzde 100 bağlı ortaklığı olan AJet yurt dışı bilet kampanyası başlattı.
2025'in ilk uçuşları için ucuza bilet alma fırsatı sunan şirket, 9 EUR ve 9 USD + vergilerden başlayan fiyatlarla ucuz uçak bileti satıyor.
AJet, uçak bileti kampanyasının Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsayacak şekilde 63.000 koltukta geçerli olduğunu bildirdi.