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  4. AJet'ten 849 TL'ye ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar

AJet'ten 849 TL'ye ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar

AJet, yurt içi seyahat planlarını erkenden yapan misafirlerine özel bir kampanya başlattı.

AJet'ten 849 TL'ye ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar - Sayfa 1

Erken rezervasyon fırsatlarıyla 155 bin koltuk, vergiler dahil sadece 849 liradan satışa sunuldu.

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AJet'ten 849 TL'ye ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar - Sayfa 2

AJet’in erken rezervasyon kampanyasında indirimli biletler, 22 Temmuz 2025 tarihinde saat 10:00’dan 23 Temmuz 2025 saat 23:59’a kadar alınabilecek

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AJet'ten 849 TL'ye ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar - Sayfa 3

İndirimli biletler, 10 Ekim 2025 ile 10 Ocak 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

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AJet'ten 849 TL'ye ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar - Sayfa 4

Yurt içinde 41 noktaya sefer yapan AJet’in indirimli bilet kampanyasında Tek yön direkt uçuşlarda geçerli indirimli biletler, sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulamasında alınabilecek.

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