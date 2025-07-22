AJet'ten 849 TL'ye ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar
AJet, yurt içi seyahat planlarını erkenden yapan misafirlerine özel bir kampanya başlattı.
Erken rezervasyon fırsatlarıyla 155 bin koltuk, vergiler dahil sadece 849 liradan satışa sunuldu.
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AJet’in erken rezervasyon kampanyasında indirimli biletler, 22 Temmuz 2025 tarihinde saat 10:00’dan 23 Temmuz 2025 saat 23:59’a kadar alınabilecek
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İndirimli biletler, 10 Ekim 2025 ile 10 Ocak 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.
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