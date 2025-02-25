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  4. AJet'ten 9 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar

AJet'ten 9 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar

Uçuş ağını hızla genişleten AJet, yurt dışı uçuşlarında büyük bir kampanya başlattı. Türkiye çıkışlı ve varışlı biletler, 9 Euro artı vergiler ile satışa sunuluyor.

AJet'ten 9 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar - Sayfa 1

Ajet, yolcularına erişilebilir fiyatlarla seyahat alternatifleri sunmak için Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Orta Asya’dan kutsal toprakların yer aldığı Arap Yarımadası’na uzanan 55 noktaya dış hat seferlerinde kampanyaya başlattı.

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AJet'ten 9 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar - Sayfa 2

Kampanya kapsamında 25 – 26 Şubat 2025 tarihlerinde satışa sunulan indirimli biletler, 1 Mart - 28 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

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AJet'ten 9 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar - Sayfa 3

Kampanya kapsamında; Türkiye çıkışlı, yurt dışı varışlı (KKTC hariç) ve yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı direkt uçuşlar 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı.

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AJet'ten 9 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar - Sayfa 4

Kampanyada, seçili rotalarda 1 Euro artı vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler bulunurken, 19 Euro ve 29 Euro artı vergilerden oluşan fiyat seçenekleri de mevcut.

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