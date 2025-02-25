AJet'ten 9 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar
Uçuş ağını hızla genişleten AJet, yurt dışı uçuşlarında büyük bir kampanya başlattı. Türkiye çıkışlı ve varışlı biletler, 9 Euro artı vergiler ile satışa sunuluyor.
Ajet, yolcularına erişilebilir fiyatlarla seyahat alternatifleri sunmak için Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Orta Asya’dan kutsal toprakların yer aldığı Arap Yarımadası’na uzanan 55 noktaya dış hat seferlerinde kampanyaya başlattı.
Kampanya kapsamında 25 – 26 Şubat 2025 tarihlerinde satışa sunulan indirimli biletler, 1 Mart - 28 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
Kampanya kapsamında; Türkiye çıkışlı, yurt dışı varışlı (KKTC hariç) ve yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı direkt uçuşlar 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı.