AJet'ten 9 Euro'ya yurt dışı ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...
AJet yılın ilk havacılık kampanyasını gerçekleştirdi. Yeni yılın ilk yurt dışı indirimli bilet kampanyasında, Türkiye çıkışlı ve varışlı biletler 9 Euro artı vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sunuldu. İşte söz konusu kampanyanın detayları...
Yurt dışı uçuş ağını her geçen gün büyüten AJet'in, Londra'dan Dubai'ye, Berlin'den Kahire'ye, Paris'ten Viyana'ya ve Bahreyn'e kadar geniş coğrafyada 54 noktaya seferleri bulunuyor.
8-10 Ocak 2025 tarihlerinde satışa sunulan indirimli biletler, 3 Şubat - 27 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
73 BİN İNDİRİMLİ BİLET SATIŞTA
Kampanya kapsamında 9 Euro artı vergiler başlayan fiyatlarla 73 bin koltuk satışı yapılacak.