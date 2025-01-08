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  4. AJet'ten 9 Euro'ya yurt dışı ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...

AJet'ten 9 Euro'ya yurt dışı ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...

AJet yılın ilk havacılık kampanyasını gerçekleştirdi. Yeni yılın ilk yurt dışı indirimli bilet kampanyasında, Türkiye çıkışlı ve varışlı biletler 9 Euro artı vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sunuldu. İşte söz konusu kampanyanın detayları...

AJet'ten 9 Euro'ya yurt dışı ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler... - Sayfa 1

Yurt dışı uçuş ağını her geçen gün büyüten AJet'in, Londra'dan Dubai'ye, Berlin'den Kahire'ye, Paris'ten Viyana'ya ve Bahreyn'e kadar geniş coğrafyada 54 noktaya seferleri bulunuyor. 

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AJet'ten 9 Euro'ya yurt dışı ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler... - Sayfa 2

8-10 Ocak 2025 tarihlerinde satışa sunulan indirimli biletler, 3 Şubat - 27 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

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AJet'ten 9 Euro'ya yurt dışı ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler... - Sayfa 3

73 BİN İNDİRİMLİ BİLET SATIŞTA

Kampanya kapsamında 9 Euro artı vergiler başlayan fiyatlarla 73 bin koltuk satışı yapılacak.

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AJet'ten 9 Euro'ya yurt dışı ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler... - Sayfa 4

Ayrıca; 9 dolar fark ile 'EcoJet Paket'ten, 32 dolar fark ile ise ücretli değişiklik ve kesintili iade hakkı tanıyan 'Flex Paket'ten yararlanılabilecek. 

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