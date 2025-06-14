AJet'ten Babalar Günü'ne özel yüzde 30 indirimli bilet kampanyası: Biletler ne zaman satışa çıkıyor?
AJet, Babalar Günü'ne özel tüm yurt içi ve yurt dışı uçuş biletlerini yüzde 30 indirimle satışa sundu. Peki bilet satışı ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek? İndirimli biletler hangi tarihler arasında kullanılabilecek? İşte detaylar...
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 34 ülkede 59, yurt içinde 41 olmak üzere toplam 100 noktaya seferleri olan AJet, Babalar Günü'nü özel bir indirimle karşıladı.
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AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınacak Babalar Günü'ne özel indirimli biletler, 15 Eylül-15 Aralık 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
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