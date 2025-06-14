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  4. AJet'ten Babalar Günü'ne özel yüzde 30 indirimli bilet kampanyası: Biletler ne zaman satışa çıkıyor?

AJet'ten Babalar Günü'ne özel yüzde 30 indirimli bilet kampanyası: Biletler ne zaman satışa çıkıyor?

AJet, Babalar Günü'ne özel tüm yurt içi ve yurt dışı uçuş biletlerini yüzde 30 indirimle satışa sundu. Peki bilet satışı ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek? İndirimli biletler hangi tarihler arasında kullanılabilecek? İşte detaylar...

AJet'ten Babalar Günü'ne özel yüzde 30 indirimli bilet kampanyası: Biletler ne zaman satışa çıkıyor? - Sayfa 1

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 34 ülkede 59, yurt içinde 41 olmak üzere toplam 100 noktaya seferleri olan AJet, Babalar Günü'nü özel bir indirimle karşıladı.

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AJet'ten Babalar Günü'ne özel yüzde 30 indirimli bilet kampanyası: Biletler ne zaman satışa çıkıyor? - Sayfa 2

Yüzde 30 indirimli biletler, bugün saat 10.00'dan yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak.

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AJet'ten Babalar Günü'ne özel yüzde 30 indirimli bilet kampanyası: Biletler ne zaman satışa çıkıyor? - Sayfa 3

AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınacak Babalar Günü'ne özel indirimli biletler, 15 Eylül-15 Aralık 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

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AJet'ten Babalar Günü'ne özel yüzde 30 indirimli bilet kampanyası: Biletler ne zaman satışa çıkıyor? - Sayfa 4

AJet'in bu kampanyası ile 80 bin koltuk satışı yapılacak.

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