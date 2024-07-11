AK Parti 3 çocuklu aileler için harekete geçiyor: 17 bin TL'lik destek masada! Hayata geçer mi?
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda nüfus artışındaki yavaşlamaya karşı alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Bunların arasında doğum parasının güncellenmesi, üç çocuklu ailelere 17 bin TL bakım desteği de yer alıyor.
Doğurganlık hızının 1.51’e gerilemesinin ardından AK Parti bunun sebeplerini, mücadele adımlarını görüşmek üzere bir dizi çalışma yaptı. Gerçekleşen çalıştayların ardından hazırlanan sunum Merkez Yürütme Kurulu’nda paylaşıldı.
Konuyla ilgili bir dizi tedbir seti öneriliyor. Doğurganlık hızının artırılması planlanıyor. Peki hangi maddeler var?
3 ve üstü çocuk sahibi olan ailelere kademeli asgari ücret tutarında bakım desteği verilebilmesi üzerinde çalışılıyor.
Ayrıca belirli bir gelir düzeyinin altında olanlara doğum paketi verilmesi, dar gelirli ailelere 2 yıl boyunca bez ve mama desteği verilmesi, 2 ve üstü çocuğu olan ailelere araç ve konut alımı başta olmak üzere kademeli vergi indirimi yapılması seçenekler arasında bulunuyor.