AK Parti 3 çocuklu aileler için harekete geçiyor: 17 bin TL'lik destek masada! Hayata geçer mi?

Ayrıca belirli bir gelir düzeyinin altında olanlara doğum paketi verilmesi, dar gelirli ailelere 2 yıl boyunca bez ve mama desteği verilmesi, 2 ve üstü çocuğu olan ailelere araç ve konut alımı başta olmak üzere kademeli vergi indirimi yapılması seçenekler arasında bulunuyor.