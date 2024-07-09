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  4. AK Parti en düşük emekli maaşı için düğmeye bastı: İşte konuşulan rakam

AK Parti en düşük emekli maaşı için düğmeye bastı: İşte konuşulan rakam

AK Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesi için düğmeye bastı. Yapılan çalışmada emekli maaşında alt sınırın 12 bin TL’ye çıkarılması gündemde...

AK Parti en düşük emekli maaşı için düğmeye bastı: İşte konuşulan rakam - Sayfa 1

AK Parti, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasının ardından altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte yüzde 24,73’lük zamdan yararlanamayacak en alt sınırdan maaş alan emeklilerle ilgili harekete geçti.

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AK Parti en düşük emekli maaşı için düğmeye bastı: İşte konuşulan rakam - Sayfa 2

TÜİK, haziran ayı enflasyon oranını yüzde 1,64 olarak açıklamış ve milyonları ilgilendiren altı aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 olarak kesinleşmişti.

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AK Parti en düşük emekli maaşı için düğmeye bastı: İşte konuşulan rakam - Sayfa 3

Buna göre yıl ortasında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 19,31 zam alacak.

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AK Parti en düşük emekli maaşı için düğmeye bastı: İşte konuşulan rakam - Sayfa 4

SIFIR ZAM TEHLİKESİ

Ancak en düşük emekli maaşında “kök aylık” uygulaması yaklaşık bir milyon emeklinin beklenen zammı alamaması ihtimalini gündeme getirdi.

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