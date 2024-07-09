AK Parti en düşük emekli maaşı için düğmeye bastı: İşte konuşulan rakam
AK Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesi için düğmeye bastı. Yapılan çalışmada emekli maaşında alt sınırın 12 bin TL’ye çıkarılması gündemde...
AK Parti, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasının ardından altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte yüzde 24,73’lük zamdan yararlanamayacak en alt sınırdan maaş alan emeklilerle ilgili harekete geçti.
TÜİK, haziran ayı enflasyon oranını yüzde 1,64 olarak açıklamış ve milyonları ilgilendiren altı aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 olarak kesinleşmişti.
Buna göre yıl ortasında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 19,31 zam alacak.
SIFIR ZAM TEHLİKESİ
Ancak en düşük emekli maaşında “kök aylık” uygulaması yaklaşık bir milyon emeklinin beklenen zammı alamaması ihtimalini gündeme getirdi.