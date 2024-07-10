AK Parti harekete geçti: Üç çocuğa asgari ücret kadar destek, doğum parasına güncelleme
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında nüfus artışındaki yavaşlamaya karşı bir dizi tedbir konuşuldu. Bunlar arasında doğum parasının güncellenmesi, 3 çocuklu ailelere 17 bin lira bakım desteği verilmesi, tüp bebek tedavi desteğinde yaş sınırının 45’e çıkarılması, çocuk okula başlayana kadar anneye kısmi çalışma hakkı verilmesi de var.
Türkiye’de 1965’te 7 olan doğurganlık hızının 2023’te 1,51’e inmesi ve Türkiye’nin bu konuda ilk defa OECD ülkeleri ortalamasının altına düşmesiyle AK Parti, doğum oranını artırmayı öncelikli hedefi olarak belirledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan ve yaklaşık 3 saat süren MYK toplantısında AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye’nin nüfus dinamikleri ve doğurganlık haritası üzerine bir sunum gerçekleştirdi.
Dünyada uygulanan farklı politika setlerine bakıldığında tek seferlik maddi çocuk teşviklerinin çocuk sahibi olma kararını çok fazla etkilemediği, en başarılı sonuçların alındığı uygulamanın kamu destekli çocuk bakım hizmetleri olduğu belirtildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Kadın Kolları Başkanlığı'nın doğum hızının artırılmasına ilişkin önerilerinden bazıları şöyle: