AK Parti kaynakları rakam verdi! Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar..

En düşük emekli maaşı ve asgari ücret önümüzdeki iki haftanın en önemli konusu olacak. 3 kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda rakam konuşulmamıştı. Tepkilerin ardından TÜRK-İŞ talebini 29 bin 583 lira olarak duyurdu ve bunun altına imza atmayacağını vurguladı. Nefes kesen süreçte bir önemli veri de en düşük emekli maaşının 2025'te ne kadar olacağı. Şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı için AK Parti kaynakları rakam verdi.