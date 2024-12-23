AK Parti kaynakları rakam verdi! Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar..
Milyonlarca çalışan, bu hafta netleşmesi beklenen asgari ücret zammını heyecanla bekliyor. TÜRK-İŞ, masaya ilk teklifi 29 bin 583 lira olarak sunarken, işveren ve hükümetin vereceği karar kritik önem taşıyor. Öte yandan, AK Parti kaynakları, sadece asgari ücret değil, milyonlarca emeklinin gelirini belirleyecek en düşük emekli maaşı için de öngörülerde bulundu. İşte her iki konuda gelen tahminler ve detaylar...
En düşük emekli maaşı ve asgari ücret önümüzdeki iki haftanın en önemli konusu olacak. 3 kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda rakam konuşulmamıştı. Tepkilerin ardından TÜRK-İŞ talebini 29 bin 583 lira olarak duyurdu ve bunun altına imza atmayacağını vurguladı. Nefes kesen süreçte bir önemli veri de en düşük emekli maaşının 2025'te ne kadar olacağı. Şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı için AK Parti kaynakları rakam verdi.
Heyecan dolu bu süreçte, 2025 yılı için en düşük emekli maaşı da merak konusu. Şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşıyla ilgili AK Parti kaynaklarından dikkat çeken tahminler geldi.
ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ
2025 asgari ücret rakamı önümüzdeki hafta netleşecek. Bu yıl 700 lira olarak uygulanan asgari ücret işveren desteğinin artırılacağı ifade edilirken, asgari ücretin 22 bin ile 24 bin lira arasında olacağı tahmin ediliyor.