AK Parti sinyali verdi: Emeklilikte yeni sistem hazırlığı... Yaş ve prim gün süreleri değişecek mi?
Emeklilik sisteminde güncelleme yapılacağına yönelik yeni açıklamalar geliyor. AK Parti'den ödenen prim miktarı, yaş ve prim gün süresine ilişkin değişiklik yapılabileceğine dair sinyaller geldi. Konuyla ilgili açıklamayı AK Partili Abdullah Güler yaptı. Peki emeklilikte yeni sistem nasıl olacak? Yaş ve prim gün süreleri değişecek mi? İşte detaylar...
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada emeklilik sistemini incelerken dünyadaki örneklerin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Gelişmiş ülkelerdeki uygulamayı esas alırsak emeklilikte üç tane başlık öne çıkıyor. Bir tanesi, ödediğiniz prim miktarı, ödediğiniz süre ve yaş. Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde bizim ülkemizde olduğu gibi 40'lı, 45'li ve 50'lili yaşlarda bir emekliliğe rastlayamazsınız. Avrupa'da emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir. Kimi ülkelerde de 70 yaşına kadar emeklilik yaş durumu vardır. Bu, sürdürülebilirlik çizgisi açısından önemlidir. Dünya ortalamasına baktığımızda 3 ila 4 çalışana karşılık bir emekli vardır. Ama şu an ülkemize baktığımızda halihazırda yaklaşık 32 milyon çalışan ve 16 milyon 100 civarında emekli olduğunu görüyoruz. Yani 2 çalışana 1 emekli olduğunu görüyoruz. Bizim bu manada mutlaka hem prim miktarını ve yaşı hem de ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Vatandaşlarımızın da seçmiş oldukları tercih noktasında ona göre bir emekli maaşına kavuşması lazım" ifadelerini kullandı.
EMEKLİLİKTE REFORM NASIL OLACAK?
Peki emeklilikte yeni sistem nasıl olacak? Yaş ve prim gün süreleri değişecek mi? Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, şunları söyledi:
“Ülkemizdeki emeklilik yaşı 2008 yılında çıkan 5510 sayılı sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası üzerinden 65 yaşına varmaktadır. Avrupa’da bu 67 yaşlara kadar çıkmaktadır. Hatta 72 yaş olan ülkelerin de mevcut olduğunu söyleyebiliriz.
Özellikle sosyal güvenlik sisteminde emeklilik ile ilgili şu an uygulamada bazı çarpıklıkların olduğunu söyleyebiliriz. Mesela erkek bir Bağ-Kur sigortalısı 25 yıl 9000 günden emekli olmakta. Ama bir hizmet akdiyle çalışan 4a’lı sigortalı 5000 günle bile emekliliğe kavuşmaktadır. Hatta asgari ücret üzerinden primlerini ödemiş ve 10.000 günle emekli olan bir sigortalı ile 3600 günle emekli olan bir emeklinin aynı maaşı aldığını söyleyebiliriz.
Prim süreleri ve yaş çıkan yasalar doğrultusunda yükselebilir. Eğer yeni bir yasa olursa yasanın çıktığı günden sonra işe girenler için geçerli olacaktır. Geriye doğru bir çalışma yapılırsa ikinci bir EYT durumu ile karşılaşırız. Şu anki ekonomik durumdan ötürü sivil toplum örgütleri tüm kesimler için hakkaniyetli bir emeklilik sistemini talep etmektedir. EYT’yi birkaç günden, birkaç aydan kaçıran kişilerde emeklilik erkeklerde 17, kadınlarda 20 yıl ileri gitti.