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AK Parti'den emekli maaşı açıklaması

Ekonomiye ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci EYT ve emekli maaşlarına yönelik de açıklama yaptı.

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması - Sayfa 1

Emekli maaşı zam oranları ve EYT konusuna ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

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AK Parti'den emekli maaşı açıklaması - Sayfa 2

CNN Türk canlı yayınında konuşan Nihat Zeybekci ekonomik gidişata ilişkin "Türkiye ekonomide zoru geride bıraktı" ifadelerini kullandı.

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AK Parti'den emekli maaşı açıklaması - Sayfa 3

"Emeklilik sistemini dar bir koridora soktuk" diyen Zeybekci, "EYT demek geleceğin kaynaklarını bugünden tüketmek demektir" diye konuştu.

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AK Parti'den emekli maaşı açıklaması - Sayfa 4

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi açıklamalarında şunları söyledi:

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