AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
Ekonomiye ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci EYT ve emekli maaşlarına yönelik de açıklama yaptı.
Emekli maaşı zam oranları ve EYT konusuna ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.
CNN Türk canlı yayınında konuşan Nihat Zeybekci ekonomik gidişata ilişkin "Türkiye ekonomide zoru geride bıraktı" ifadelerini kullandı.
"Emeklilik sistemini dar bir koridora soktuk" diyen Zeybekci, "EYT demek geleceğin kaynaklarını bugünden tüketmek demektir" diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi açıklamalarında şunları söyledi: