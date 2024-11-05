Akaryakıt devi Türkiye’den çekiliyor. Benzin, dizel, otogaz fiyatları değişebilir
Türkiye’de 1 asırdan fazla süredir hizmet veren İngiltere merkezli akaryakıt devi çekildiğini açıkladı. Milyonlarca müşterisi olduğu bilinen dev markanın akaryakıt istasyonları ise bilindik bir markaya devrediliyor.
İngiltere merkezli dev akaryakıt markası ile anlaşma iddiaları 2023 Kasım ayında ortaya çıkmıştı. Gelişen süreç sonucunda İngiltere’nin önde gelen markalarından BP devredilecek.
Türkiye’nin en büyük akaryakıt markalarından olan Petrol Ofisi’nin ise BP’den kalan tüm istasyonları alacağı öğrenildi. Ayrıca BP’nin hisseleri de Petrol Ofisi’ne satıldı. mynet.com’da yer alan haberde
2023 Kasım'da BP Türkiye'nin akaryakıt operasyonlarını devralacağını açıklayan Petrol Ofisi ile beklenen anlaşmanın sağlandığı bildirildi.