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Akaryakıt fiyatları güncellendi: 27 Mayıs benzin, mazot, LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. İşte 27 Mayıs Pazartesi günü güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları güncellendi: 27 Mayıs benzin, mazot, LPG fiyatları - Sayfa 1

 Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 

Son olarak benzine gece yarısı 1 lira 38 kuruş indirim geldi.

27 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

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Akaryakıt fiyatları güncellendi: 27 Mayıs benzin, mazot, LPG fiyatları - Sayfa 2

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin fiyatı: 41.36 TL
Motorin litre fiyatı: 40.25 TL
LPG litre fiyatı: 20.97 TL

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Akaryakıt fiyatları güncellendi: 27 Mayıs benzin, mazot, LPG fiyatları - Sayfa 3

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 41.28 TL
Motorin litre fiyatı: 40.19 TL
LPG litre fiyatı: 20.43 TL

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Akaryakıt fiyatları güncellendi: 27 Mayıs benzin, mazot, LPG fiyatları - Sayfa 4

Ankara:

Benzin litre fiyatı: 42.26 TL
Motorin litre fiyatı: 41.23 TL
LPG litre fiyatı: 20.87 TL

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