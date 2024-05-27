Akaryakıt fiyatları güncellendi: 27 Mayıs benzin, mazot, LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. İşte 27 Mayıs Pazartesi günü güncel akaryakıt fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Son olarak benzine gece yarısı 1 lira 38 kuruş indirim geldi.
27 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin fiyatı: 41.36 TL
Motorin litre fiyatı: 40.25 TL
LPG litre fiyatı: 20.97 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin litre fiyatı: 41.28 TL
Motorin litre fiyatı: 40.19 TL
LPG litre fiyatı: 20.43 TL
Ankara:
Benzin litre fiyatı: 42.26 TL
Motorin litre fiyatı: 41.23 TL
LPG litre fiyatı: 20.87 TL