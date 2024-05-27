Akaryakıt fiyatları güncellendi: 27 Mayıs benzin, mazot, LPG fiyatları

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Son olarak benzine gece yarısı 1 lira 38 kuruş indirim geldi.

27 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları şöyle: