Akaryakıt fiyatları güncellendi: 4 Temmuz benzin, mazot, LPG fiyatları

TÜİK'in enflasyon verisini açıklamasıyla motorin ve benzine özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı geldi.

Peki benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte,4 Temmuz 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları: