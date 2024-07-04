Akaryakıt fiyatları güncellendi: 4 Temmuz benzin, mazot, LPG fiyatları
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre altı aylık üretici enflasyonu yüzde 19,49 oldu. Söz konusu verinin duyurulması sonrası akaryakıtta fiyat artışı yaşandı. Peki, 4 Temmuz 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç TL oldu? İşte detaylar...
TÜİK'in enflasyon verisini açıklamasıyla motorin ve benzine özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı geldi.
Peki benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte,4 Temmuz 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 44.69 TL
Motorin litre fiyatı: 44.65 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 44.56 TL
Motorin litre fiyatı: 44.55 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fi5yatı: 45.66 TL
Motorin litre fiyatı: 45.62 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL