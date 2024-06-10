  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Akaryakıt fiyatları güncellendi: İşte 10 Haziran benzin, mazot, LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatları güncellendi: İşte 10 Haziran benzin, mazot, LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. İşte 10 Haziran güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları güncellendi: İşte 10 Haziran benzin, mazot, LPG fiyatları - Sayfa 1

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz gün benzine 1 lira 25 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruş indirim yapılmıştı.

10 Haziran güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

1 | 5
Akaryakıt fiyatları güncellendi: İşte 10 Haziran benzin, mazot, LPG fiyatları - Sayfa 2

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 40.24 TL
Motorin litre fiyatı: 39.28 TL
LPG litre fiyatı: 20.19 TL

2 | 5
Akaryakıt fiyatları güncellendi: İşte 10 Haziran benzin, mazot, LPG fiyatları - Sayfa 3

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 40.12 TL
Motorin litre fiyatı: 39.18 TL
LPG litre fiyatı: 19.64 TL

3 | 5
Akaryakıt fiyatları güncellendi: İşte 10 Haziran benzin, mazot, LPG fiyatları - Sayfa 4

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.41 TL
Motorin litre fiyatı: 40.26 TL
LPG litre fiyatı: 20.26 TL

4 | 5