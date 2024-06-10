Akaryakıt fiyatları güncellendi: İşte 10 Haziran benzin, mazot, LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. İşte 10 Haziran güncel akaryakıt fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz gün benzine 1 lira 25 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruş indirim yapılmıştı.
10 Haziran güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 40.24 TL
Motorin litre fiyatı: 39.28 TL
LPG litre fiyatı: 20.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 40.12 TL
Motorin litre fiyatı: 39.18 TL
LPG litre fiyatı: 19.64 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 41.41 TL
Motorin litre fiyatı: 40.26 TL
LPG litre fiyatı: 20.26 TL