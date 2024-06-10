Akaryakıt fiyatları güncellendi: İşte 10 Haziran benzin, mazot, LPG fiyatları

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz gün benzine 1 lira 25 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruş indirim yapılmıştı.

10 Haziran güncel akaryakıt fiyatları şöyle: