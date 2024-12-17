Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 17 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzinin liftre fiyatına 98 kuruşluk zam yansıtıldı.

Peki, 17 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 17 Aralık 2024 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: