Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 27 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Peki, 27 Kasım 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 27 Kasım 2024 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: