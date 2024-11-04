Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Peki, 4 Kasım 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 4 Kasım 2024 Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: