Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Nisan 2025 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki güncellemeleri merak eden vatandaşlar, internet üzerinde "Benzin ve mazot fiyatları ne kadar?", "LPG litre fiyatı kaç TL?", "İstanbul'da akaryakıt fiyatları güncellendi mi?" gibi sorulara yanıt arıyor.