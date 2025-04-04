Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Nisan 2025 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları
Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve Türkiye’deki ekonomik gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde etkili olmaya devam ediyor. 4 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinde "Benzin litre fiyatı ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?", "LPG’nin fiyatı güncellendi mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki güncellemeleri merak eden vatandaşlar, internet üzerinde "Benzin ve mazot fiyatları ne kadar?", "LPG litre fiyatı kaç TL?", "İstanbul'da akaryakıt fiyatları güncellendi mi?" gibi sorulara yanıt arıyor.
Benzin fiyatlarına 1 lira 8 kuruşluk zam yapılması beklenirken, bu artış pompaya yansımadı. Öte yandan, otogaz fiyatlarında cuma gününden itibaren 81 kuruşluk bir indirim olabileceği belirtiliyor.