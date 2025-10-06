Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 6 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 6 Ekim 2025 Pazartesi gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.
Peki, 6 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 6 Ekim 2025 Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.29 TL
Motorin litre fiyatı: 54.48 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.13 TL
Motorin litre fiyatı: 54.35 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL