Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor

"Karara herkes uyacak"

Alınan kararla katkılı yakıtların tek ürün olarak görüleceğini ve tek fiyat üzerinden satılacağını söyleyen Polat, “Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) geçtiğimiz günlerde aldığı kurul kararı ile birlikte katkılı yakıtlarla katkısız yakıtların fiyatlarının tek uygulanmasına yönelik bir karar verdi. Bu kararla birlikte şu anda sadece mazot ve benzine uygulanacak. Esasında ürünün çeşitliliği devam ediyor ama fiyat politikası olarak mazot tek fiyat, sonrasında da benzin tek fiyat olarak uygulama olacak.

15 Mayıs itibari ile de yürürlüğe girecek. Bu aralarda da benzin, motorin ve LPG’de bir düşüş gerçekleşiyor. Çünkü döviz kurunda geriye doğru bir etkileşim var. Brent petrol de zirveye çıkmıştı, 92 dolarlar seviyesine gelmişti ama şu anda 87 dolar civarlarında. Brent petrol ve döviz kurunun etkisi ile birlikte de yakıt fiyatları da bu gidişle düşmeye devam edecek.