Akaryakıta çifte indirim geliyor: İşte 25 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Benzine 2 lira 67 kuruş, motorine ise 4 lira 04 kuruş indirim bekleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 25 Haziran 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.
İran ve İsrail arasında ateşkesin ilan edilmesinin ardından petrol fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş akaryakıtta pompa fiyatlarına yansıyacak.
Motorin grubunda 4,04 TL fiyat indirimi öngörülüyor. Benzin grubunda ise indirim beklentisi 2,67 TL seviyesinde oluştu.
Peki, 25 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 25 Haziran 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 51.51 TL
Motorin litre fiyatı: 53.09 TL
LPG litre fiyatı: 25.09 TL