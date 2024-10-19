Akaryakıta çifte indirim geliyor: Tarih belli oldu
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinin litre fiyatına indirim geliyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR
22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1,87 TL; motorin grubunda ise 1,65 TL fiyat indirimi bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 43,54 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 44,67 liradan satılıyor.