  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Akaryakıta çifte indirim geliyor: Tarih belli oldu

Akaryakıta çifte indirim geliyor: Tarih belli oldu

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinin litre fiyatına indirim geliyor.

Akaryakıta çifte indirim geliyor: Tarih belli oldu - Sayfa 1

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

1 | 5
Akaryakıta çifte indirim geliyor: Tarih belli oldu - Sayfa 2

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1,87 TL; motorin grubunda ise 1,65 TL fiyat indirimi bekleniyor.

2 | 5
Akaryakıta çifte indirim geliyor: Tarih belli oldu - Sayfa 3

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 43,54 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 44,67 liradan satılıyor.

3 | 5
Akaryakıta çifte indirim geliyor: Tarih belli oldu - Sayfa 4

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

4 | 5