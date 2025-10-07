Akaryakıta çifte indirim yolda: İşte 7 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim bekleniyor.

Peki, 7 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 7 Ekim 2025 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: