Akaryakıta çifte indirim yolda: İşte 7 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim bekleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 7 Ekim 2025 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim bekleniyor.
Peki, 7 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 7 Ekim 2025 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.34 TL
Motorin litre fiyatı: 54.53 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.18 TL
Motorin litre fiyatı: 54.39 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL