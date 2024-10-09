Akaryakıta çifte zam kapıda: İşte 9 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 9 Ekim Çarşamba günü gece yarısından itibaren motorine 1 lira 55 kuruşluk zam beklenirken 10 Ekim Perşembe gece yarısı ise benzine 1 lira 26 kuruşluk artış yapılacağı ileri sürüldü.

Peki, 9 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 9 Ekim 2024 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: