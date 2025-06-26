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  4. Akaryakıta dev indirim tabloya yansıdı: İşte 26 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıta dev indirim tabloya yansıdı: İşte 26 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Benzine 2 lira 63 kuruş, motorine ise 4 lira 03 kuruş indirim yansıtıldı. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 26 Haziran 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıta dev indirim tabloya yansıdı: İşte 26 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 1

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

Benzin fiyatına 2 lira 63 kuruş, motorin fiyatına ise 4 lira 03 kuruş indirim geldi.

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Akaryakıta dev indirim tabloya yansıdı: İşte 26 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 2

Peki, 26 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 26 Haziran 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıta dev indirim tabloya yansıdı: İşte 26 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 3

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 48.88 TL

Motorin litre fiyatı: 49.06 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

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Akaryakıta dev indirim tabloya yansıdı: İşte 26 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 4

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 48.73 TL

Motorin litre fiyatı: 48.94 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

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