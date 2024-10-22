Akaryakıta indirim geldi, tablo değişti: İşte 22 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinin litre fiyatına indirim yansıtıldı. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 22 Ekim 2024 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1,87 TL, motorin grubunda ise 1,65 TL fiyat indirimi gerçekleşti.
Peki, 22 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 22 Ekim 2024 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42,85 TL
Motorin litre fiyatı: 41,91 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42,70 TL
Motorin litre fiyatı: 41,85 TL
LPG litre fiyatı: 24.60 TL