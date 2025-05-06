Akaryakıta indirim geldi, tablo değişti: İşte 6 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Otogazın litre fiyatına 1 lira 20 kuruş indirim yansıtıldı. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 6 Mayıs 2025 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Otogazın litre fiyatına 1 lira 20 kuruş indirim geldi.
Peki, 6 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 6 Mayıs 2025 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.20 TL
Motorin litre fiyatı: 45.41 TL
LPG litre fiyatı: 26.19 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.05 TL
Motorin litre fiyatı: 45.29 TL
LPG litre fiyatı: 25.59 TL